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Bodrum üçlük attı

Turuncu-lacivertliler, kaptan Erkan Veyseloğlu'ndan sonra şampiyon kadrodan Warren, Hakan Yapar ve Ege Havsa'yı da takımda tuttu.

BERKE ÖZBAY
Bodrum üçlük attı

Basketbol Süper Lig'in yeni ekibi Çağdaş Bodrumspor, transferde hareketli günler geçiriyor. Kadroda yeni bir yapılanmaya giden ve Süper Lig'de kalıcı olmayı hedefleyen Muğla ekibi iç transferde üç yıldızını daha takımda tuttu. Geçtiğimiz günlerde kaptan Erkan Veyseloğlu ile yeniden anlaşma sağlayan turuncu-lacivertliler, 1. Lig'de şampiyon olan kadrodan Chris Warren, Hakan Yapar ve Ege Havsa ile yeni sözleşme imzaladı. İç transferde şimdiye kadar 12 oyuncuyla yollarını ayıran Bodrum ekibi böylece iç transferde 4. imzayı attırmış oldu.

YEDİ YENİ İSİM KATILDI

Turuncu-lacivertli yönetim, şimdiye kadar ise kadroya 7 takviye yaptı. Çağdaş Bodrum, Jaron Johnson, Dominic Artis, Can Uğur Öğüt, Ege Arar, Berkay Genç, Ben Moore ve Amor Alibegovic'i transfer ederek kadrosunu güçlendirdi. Dış transfer çalışmalarına devam eden yönetim, teknik kadronun verdiği liste doğrultusunda kadroya en az 5 isim daha katacak.

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