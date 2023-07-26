  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Off-road fırtınası esti

Off-road fırtınası esti

Petlas Türkiye Off-road Şampiyonası, Denizli’de büyük heyecana sahne oldu, başarılı sporcular ödüllerini aldı.

SEBAHATTİN ALP
Off-road fırtınası esti
Denizli'de Merkezefendi Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı Petlas Türkiye Offroad Şampiyonası 2. Ayak Dendoff Yarışı heyecan dolu finallerle sona erdi. Yarışların ilk gününde 32 Off-road pilotu, 15 kilometrelik parkuru 3 kez turlarken yarışların ikinci gününde ise sporcular 6 kilometrelik Seyirci Etabı'nı 3 kez geçerek yarışları tamamladı. Genel Klasman'da, İsmail Ayhan-Arda Aslan ekibi birinci, Bekir Başkal-Hande Erdoğan ekibi yarışı ikincilik, üçüncülük ise İtalyan yarışçı Gıusebbe Sumone Agazzi-Uğur Gümüş ekibinin oldu. S4 sınıfında Bekir Başkal- Hande Erdoğan, S3 sınıfında Ergün Çirkin- Safiye Kurşun, S2 sınıfında ise Bora Köse-Furkan Akalı ekibi birinci olmayı başardı. Yarışların sonunda dereceye giren sporculara ve takımlara kupaları ve ödülleri Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan tarafından verildi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA