Off-road fırtınası esti

Denizli'de Merkezefendi Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı Petlas Türkiye Offroad Şampiyonası 2. Ayak Dendoff Yarışı heyecan dolu finallerle sona erdi. Yarışların ilk gününde 32 Off-road pilotu, 15 kilometrelik parkuru 3 kez turlarken yarışların ikinci gününde ise sporcular 6 kilometrelik Seyirci Etabı'nı 3 kez geçerek yarışları tamamladı. Genel Klasman'da, İsmail Ayhan-Arda Aslan ekibi birinci, Bekir Başkal-Hande Erdoğan ekibi yarışı ikincilik, üçüncülük ise İtalyan yarışçı Gıusebbe Sumone Agazzi-Uğur Gümüş ekibinin oldu. S4 sınıfında Bekir Başkal- Hande Erdoğan, S3 sınıfında Ergün Çirkin- Safiye Kurşun, S2 sınıfında ise Bora Köse-Furkan Akalı ekibi birinci olmayı başardı. Yarışların sonunda dereceye giren sporculara ve takımlara kupaları ve ödülleri Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan tarafından verildi.