  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Şampiyonlar geçidi

Şampiyonlar geçidi

SEBAHATTİN ALP
Şampiyonlar geçidi
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Türk sporunun alt yapısına yönelik projesi olan Anadolu Yıldızlar Ligi Yarışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 19-23 Temmuz tarihleri arasında Denizli'nin ev sahipliğinde gerçekleşen Judo Türkiye Finalleri 252 sporcu ile yapıldı. Şampiyona sonunda erkeklerde Manisa, kızlarda ise Sakarya sporcu karmaları şampiyonluk kupasının sahibi oldu. Ödül töreninde sporcular, kupa ve madalyalarını Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu ile Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman'ın elinden aldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, "Analig projesi ile milli takımlara altyapı oluşturacak bir süreç yaşanıyor" dedi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA