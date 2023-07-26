Şampiyonlar geçidi

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Türk sporunun alt yapısına yönelik projesi olan Anadolu Yıldızlar Ligi Yarışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 19-23 Temmuz tarihleri arasında Denizli'nin ev sahipliğinde gerçekleşen Judo Türkiye Finalleri 252 sporcu ile yapıldı. Şampiyona sonunda erkeklerde Manisa, kızlarda ise Sakarya sporcu karmaları şampiyonluk kupasının sahibi oldu. Ödül töreninde sporcular, kupa ve madalyalarını Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu ile Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman'ın elinden aldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, "Analig projesi ile milli takımlara altyapı oluşturacak bir süreç yaşanıyor" dedi.