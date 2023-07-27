Buharkent Tırmanma Şampiyonası’na hazır

Aydın'ın Buharkent ilçesi, AVIS 2023 Türkiye Tırmanma Şampiyonası 4. ayağına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. ICRYPEX ve Buharkent Belediyesi katkılarıyla Ege Otomobil Sporları Kulübü tarafından düzenlenecek olan Buharkent Tırmanma Yarışı, 29-30 Temmuz tarihlerinde 5 kategoride 45 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek. 29 Temmuz Cumartesi günü saat 16.00'da Buharkent Belediyesi önünde sembolik startla başlayacak olan yarış, 30 Temmuz Pazar saat 11.00'de Kayaburnu-Ericek yol ayrımından start alarak, Muratdağı GES Santrali'nde son bulacak. 7,59 km. uzunluğundaki parkurda iki çıkış olarak koşulacak yarışın ödül töreni saat 15.30'da Buharkent Belediyesi önünde gerçekleştirilecek.