Bodrum Burak’ı aldı

Trendyol 1. Lig'de takviye çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Bodrumspor, Adanaspor'dan ayrılan Burak Çoban'ı renklerine bağladı. Kadrosunu Muhammed Gönülaçar, Ondrej Celutska, Aldair Djalo Balde ve Pedro Brazao ile güçlendiren yeşil-beyazlılar, transfer döneminin 5. takviyesini forvet hattına gerçekleştirdi. Bodrum temsilcisi, geride kalan sezonun ilk yarısını Adana ekibinde geçiren, yaşanan deprem felaketinin ardından ise sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Manisa FK formasını terleten 28 yaşındaki gurbetçi forvet oyuncusuyla dün üç yıllık sözleşme imzaladı.

6 GOL ATTI, 4 ASİST YAPTI

Geçen sezonun ilk yarısında Akdeniz ekibinde 22 mücadelede görev yapan deneyimli kanat forvet rakip ağları 4 kez havalandırırken, 4 de asist yaptı. Burak sezonun ikinci yarısında Manisa ekibinde ise 12 maçta 2 gol kaydederek her iki ekipte toplamda 6 gol, 4 de asist katkısı verdi. Alman ekibi Heidenheim altyapısından yetişen Burak Çoban, SSV Ulm 1846, Stuttgart II, Turgutluspor, FV Ravensburg, FC Memmingen, FV Illertissen ve Afyonspor formalarını da başarıyla terletti.