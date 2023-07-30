Boluspor, Şeref’e dün imza attırdı

TRENDYOL 1. Lig ekibi Boluspor dün kanat transferinde mutlu sona ulaştı. Kırmızı-beyazlı ekip, son olarak Altınordu forması giyen Şeref Özcan ile sözleşme imzaladı. 2.5 sezondur İzmir ekibinde forma giyen 27 yaşındaki gurbetçi kanat oyuncusu önümüzdeki sezon Bolu formasını terletecek. Başarılı futbolcu kariyerinde Almanya'da Fortuna Düsseldorf 2, Berliner AK, Preussen Münster ve kısa süre Menemen'de de görev yapmıştı. Şeref Özcan geçen sezon, Altınordu'da 27 maçta 1 gol, 2 asistlik performans sergilemiş ancak takımının küme düşmesine engel olamamıştı. Batı Karadeniz ekibi, önceki gün de Bursaspor'dan Kubilay Sönmez'i iki yıllığına kadrosuna katmıştı.