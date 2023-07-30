Efeler 09 SFK Külekci ile devam

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele edecek olan Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, transfer çalışmaları çerçevesinde geçen sezon devre arasında takıma katılan stoper ve sol bek oyuncusu Furkan Külekci ile yeniden anlaşma sağladı. Geçen sezon ligin ikinci yarısında savunmada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve Efeler 09 SFK'ya önemli katkılar sunan 25 yaşındaki oyuncu Furkan Külekci, yeşil beyazlı ekiple 10 maçta ter döktü. Futbola Tuzlaspor altyapısında başlayan Külekci sonrasında sırasıyla; Manavgatspor, Tuzlaspor, Şile Yıldızspor, Ergene Velimeşespor takımlarında forma giydi. Başarılı savunma oyuncusu Külekci, TFF 2. Lig'de 44, TFF 3. Lig'de 63 ve Türkiye Kupası'nda da 7 karşılaşmada sahaya çıktı.