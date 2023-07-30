  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Fethiye’nin Bolu kampı dün başladı

Fethiye’nin Bolu kampı dün başladı

ERDOĞAN CANKUŞ
Fethiye’nin Bolu kampı dün başladı
TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Fethiyespor kampı Bolu'ya taşıdı. Lacivert-beyazlılar yeni sezon lig hazırlıklarını teknik direktör Erhan Altın yönetiminde günde çift idmanla Bolu'da sürdürecek. Teknik patron Altın, "Şu anda sıkıntımız yok. Burada özel maç da yapacağız. Yeni transferler Bolu kampına gelecek. Kadromuz lige hazır hale gelecek" dedi. Fethiyespor dış transferde Sarıyer'den Ramazan Çevik, Bodrum'dan Apti Mert Çayir, Hollanda VVV. Venlo'dan Özcan Yaşar, Kırklareli'nden Burak Albayrak, Alanyaspor'dan Çağan Kayra Erciyas, Gatasaray altyapıdan Işık Kaan Arslan ve Ankaragücü'den Furkan Ceylan olmak üzere tam 7 ismi kadrosuna katmıştı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA