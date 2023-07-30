Fethiye’nin Bolu kampı dün başladı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Fethiyespor kampı Bolu'ya taşıdı. Lacivert-beyazlılar yeni sezon lig hazırlıklarını teknik direktör Erhan Altın yönetiminde günde çift idmanla Bolu'da sürdürecek. Teknik patron Altın, "Şu anda sıkıntımız yok. Burada özel maç da yapacağız. Yeni transferler Bolu kampına gelecek. Kadromuz lige hazır hale gelecek" dedi. Fethiyespor dış transferde Sarıyer'den Ramazan Çevik, Bodrum'dan Apti Mert Çayir, Hollanda VVV. Venlo'dan Özcan Yaşar, Kırklareli'nden Burak Albayrak, Alanyaspor'dan Çağan Kayra Erciyas, Gatasaray altyapıdan Işık Kaan Arslan ve Ankaragücü'den Furkan Ceylan olmak üzere tam 7 ismi kadrosuna katmıştı.