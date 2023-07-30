Finaldeyiz

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Katar'ın ev sahipliğinde Doha'da düzenlenen FIVB Challenger Kupası'nın yarı finalinde Ukrayna'yı 3-2 mağlup etti ve finale yükseldi. İlk çeyreğe tutuk başlayan milliler seti 25-18 kaybederek 1-0 geriye düştü. İkinci sette toparlanan ay-yıldızlılar seti 25-23 alarak durumu 1-1'e getirdi. 3. sette Efeler fırtına gibi esti. Rakibine ezici bir üstünlük sağlayan milli takım seti 25-17 alarak mücadelede öne geçti.

BAKAN BAK'TAN TEBRİK MESAJI

4. sette Ukrayna'ya diş geçiremeyen A milli Erkek Voleybol Takımımız seti 25-19 kaybetti ve müsabaka altın sete gitti. Oldukça çekişmeli ve karşılıklı sayılarla geçen altın seti 15-13 kazanan Filenin Efeleri adını finale yazdırdı. Ay-yıldızlıların finaldeki rakibi dün Şili'yi 3-0'lık sonuçla deviren Katar oldu. Filenin Efeleri bugün saat 19.00'da Katar ile şampiyonluk maçına çıkacak. Karşılaşmayı TRT Spor canlı yayınlayacak. Müsabakayı, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu da tribünden izledi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da ayyıldızlılar için tebrik mesajı yayımladı. Bak, "FIVB Challenger Kupası'nda finale yükselen #FileninEfeleri'ni tebrik ediyor, kupa yolunda başarılar diyorum" ifadelerini kullandı.