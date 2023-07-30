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Haberler Spor Manisa FK’dan Rize’ye

Manisa FK’dan Rize’ye

İki sezondur Manisa FK formasını terleten 23 yaşındaki bek Süper Lig ekibiyle anlaştı.

BERKE ÖZBAY
Manisa FK’dan Rize’ye

Manisa FK'da bir ayrılık daha yaşandı. Siyah-beyazlılarla sözleşmesi süren 23 yaşındaki sağ bek Muhammet Taha Şahin, Süper Lig ekibi Çaykur Rize'yle anlaşmaya vardı. Karadeniz temsilcisi yaptığı açıklamada "Çaykur Rizesporumuz Muhammet Taha Şahin'in transferi için Manisa FK ve futbolcu ile anlaşmaya vardı. Kulübü Manisa FK ile yapılan mutabakat sonucu anlaşmaya varılan 23 yaşındaki defans oyuncusu Muhammet Taha Şahin, sağlık kontrolleri sonrası kendisini yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzalayacak" ifadeleri yer aldı.

TAKIMIN DEĞİŞİLMEZİ OLDU

Son iki sezondur siyah-beyazlı formayı terleten genç savunmacı, Manisa temsilcisinde toplam 54 maça çıktı. İlk sezonunda 22 mücadelede görev yapan savunmacı 1 gol, 1 de asistle oynadı. Geçen sezon ise takımın değişilmezlerinden olan ve 32 karşılaşmada forma şansı bulan Taha yine rakip ağları 1 kez sarstı.

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