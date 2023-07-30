Yat Yarışları Muğla’nın koylarını dünyaya tanıttı

Muğla'nın Marmaris ve Bodrum ilçelerinin koylarında bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları, turizme ve ülke tanıtımına katkı sağlıyor. Organizasyonda, dünyanın dört bir yanından gelen yelkenli ve yarışçılar şampiyonluk için mücadele etti. Organizasyona 14 ülkeden, 45 takımda 450'nin üzerinde sporcu katıldı. Bu yılki yarışlarda Cumhuriyetin Kızları projesi kapsamında, daha önce hiç denize açılmamış kadınlar denizle buluştu. Bodrum ve Marmaris ilçelerinde yeşilin maviyle buluştuğu koylarında yelken basan sporcular, bir yandan birincilik için kıyasıya mücadele ederken bir yandan da doğanın tadını çıkarttı. Organizasyonu takip eden basın mensuplarının yaptığı haberlerin yanı sıra geçilen rotaları görüntüleyen yerli ve yabancı sporcular de sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarla bölge tanıtımına katkı sundu.