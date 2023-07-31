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Haberler Spor Arda Güler’e sakatlık şoku

Arda Güler’e sakatlık şoku

Fenerbahçe’den Real Madrid’e giden milli yıldız menisküs sakatlığı nedeniyle ABD kampından ayrılıp İspanya’ya döndü.

Arda Güler’e sakatlık şoku

Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'e transfer olarak bütün dikkatleri üzerine çeken 18'lik milli yıldız Arda Güler sakatlık şoku yaşadı. Madrid ekibiyle ABD kampına giden Güler, sakatlığı nedeniyle hazırlık maçlarında forma giyememişti. Yapılan yeni testler sonucunda sağ diz iç menisküsünde yaralanma tespit edilen Arda ABD kampını yarıda kesip tedavisi için İspanya'ya dönmek zorunda kaldı. İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti, Arda ile ilgili, "Umarım onu Madrid'de tedavi edebiliriz" açıklaması yaparken, ünlü doktor Pedro Luis Ripoll'dan da korkutucu bir açıklama geldi.

LİSANSI DONDURULABİLİR

Luis Ripoll, Arda'nın ameliyat olursa sahalara dönmesinin en az beş ayı bulabileceğini ifade etti. Arda'nın menisküs ameliyatı olması halinde İspanyol kulübü Real Madrid'in lisansını ocak ayına kadar dondurabileceği iddia edildi. 18 yaşındaki Arda Güler'in sakatlığının ciddiyeti kulüp doktorlarının yapacağı tetkiklerin ardından belli olacak.

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