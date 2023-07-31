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Haberler Spor Fethiye’den kaleye takviye

Fethiye’den kaleye takviye

ERDOĞAN CANKUŞ
Fethiye’den kaleye takviye
TFF 2. Lig'de çalışmalarına devam eden Fethiyespor, Ümraniyespor'dan kaleci Anıl Demir'le 2 yıllık sözleşme imzaladı. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kariyerinde Tarsus İY, Ümraniyespor, Fenerbahçe U-21 takımlarında görev yapan Anıl Demir'e Fethiyespor forması altında başarılar dileriz" denildi. 26 yaşındaki file bekçisi İstanbul ekibiyle geçen sezon ligde ve kupada 1'er maça çıktı. Kadrosunu daha önce Ramazan Çevik, Çağan Erciyas, Burak Albayrak, Özcan Yaşar, Şahan Akyüz ve Apti Mert Çayır'ı katan lacivertbeyazlılar, son olarak Anıl'ı renklerine bağlayarak bu sezonki 7. transferine imza attı.
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