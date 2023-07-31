Filenin Efeleri Şampiyon

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası'nda tarih yazdı. Ay-yıldızlı ekibimiz dev organizasyonun final maçında ev sahibi Katar'ı 3-2 yenerek şampiyon oldu. Milliler bu sonuçla tarihinde ilk kez 2024 Voleybol Milletler Ligi'ne katılma hakkı kazandı, tarihi bir başarı elde etti. Yarı finalde Ukrayna'yı eleyen Filenin Efeleri, Katar karşısında da maça oldukça iyi başladı. İlk seti 25-13 kazanan Milliler, oldukça çetin bir mücadeleye sahne olan ikinci bölümü 25-21 kaybedince Katar 1-1'lik eşitliği sağladı. Ayyıldızlı ekibimiz üçüncü bölüme de oldukça hızlı bir giriş yaptı. Rakibi karşısında üst üste sayılar bulan Efeler, üçüncü seti 25-18 kazanarak yeniden öne geçti: 1-2.

BÜYÜK ÇEKİŞME YAŞANDI

Dördüncü sette Katar oyuna ağırlığını koydu. Büyük çekişmenin yaşandığı dördüncü bölümde Katar 25-22 üstünlük sağlayarak skora yeniden denge getirdi: 2-2. Altın sette Türkiye rakibine şans tanımadı ve final bölümünü 15-9, maçı da 3-2 kazanarak Milletler Ligi biletini kaptı.