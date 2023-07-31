Manisa FK Sagat için devrede

Manisa FK, forvet hattına yapacağı takviye için rotasını Samsun'a çevirdi. Mevcut kadrosunda Mehmet Uysal dışında santrforu kalmayan siyah-beyazlıların, üçüncü bölgede alternatifi ve kaliteyi artırmak adına Samsunspor'da forma giyen Ahmet Sagat'ı istediği öğrenildi. Karadeniz ekibinde teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun gözüne giremeyen 27 yaşındaki gurbetçi forvetin takımdan ayrılması beklenirken, Manisalı kurmayların hafta içinde Samsunspor'un kapısını çalacağı kaydedildi.

MENEMEN KEŞFETTİ

Kırmızı-beyazlılarla 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun mevcut piyasa değeri 700 bin Euro iken, siyah-beyazlıların transferi noktalamak adına şartlarını zorlayacağı öğrenildi. Tecrübeli golcü, Almanya'da yetişirken 2021-2022 sezonunda Menemen'e transfer olarak vitrine çıktı. 1. Lig'de gol kralı olan ve Samsun'a giden Sagat, Karadeniz ekibiyle Süper Lig sevinci de yaşadı. Futbolcu, geçen sezon 29 maçta 9 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

8 FUTBOLCU VEDA ETTİ

Manisa FK, geride kalan süreçte 8 futbolcusuyla yollarını ayırma kararı aldı. Siyah-beyazlılar, Selim Ilgaz, Muhammed Mert, Nizamettin Çalışkan, Veli Çetin, Muhammet Taha Şahin, Adem Büyük, Junior Fernandes ve Edgar Prib'i gönderirken, Kadir Kurt ve Arda Çolak'ı ise kiralık olarak verdi. Kiralık olarak kadroda yer alan Metehan Baltacı ile Burak Çoban ise takımlarına döndü.