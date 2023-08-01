Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışı ilk etabı bitti

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bu yıl dördüncü kez düzenlenen ve iki etapta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı'nın ilk etabı Halikarnas 100. Yıl Kupası sona erdi. Ödül töreni Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde düzenlendi. Yarışlarda IRC 0 sınıfında Taranov Maxim yönetimindeki Magıc Twelve Team, IRC 1 sınıfında Timofey Zhbankov yönetimindeki Rossko Racer, IRC 2 sınıfında Rytov Igor yönetimindeki Bogatyr, IRC 3 sınıfında Viktor Zakharov yönetimindeki Space Jockey, IRC 4 sınıfında Kaan Parlas yönetimindeki Cygnus, Gezgin A sınıfında Semih Pekyörür yönetimindeki Haliç Su Sporları Kulübü, Gezgin B sınıfında Hasan Basri Aslan yönetimindeki Blue Dreams, Gezgin C sınıfında ise Urcun Canel yönetimindeki Dhl Asone birinci oldu.