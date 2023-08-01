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Haberler Spor Madrid’in Arda planı

Madrid’in Arda planı

Lisansının dondurulması gündemde olan genç yıldız için Rodrygo ve Vinicius’ta olduğu gibi acele edilmeyecek ve kas gelişimine odaklanılacak.

Madrid’in Arda planı

Arda Güler, Real Madrid kariyerine tahlisiz bir başlangıç yaptı. ABD kampındaki antrenmanında dizinden sakatlanan Arda'nın sahalara dönüşü ameliyat olup olmamasına da bağlı olarak 3 ila 5 ayı bulacağı belirtilirken genç yıldızın sözleşmesinin Ocak ayına dondurulması da gündeme geldi. Ancak 18 yaşındaki futbolcu her ne kadar büyük bir talihsizlik yaşasa ve sezon öncesi hazırlık kampını kaçırmış olsa da Real Madrid cephesinde bu büyük bir sorun olarak görülmüyor. İspanya medyasında çıkan haberlere göre Carlo Ancelotti, Arda'nın sakatlığı ne kadar sürerse sürsün acele etmeyecek ve futbolcusunun yüzde yüz hazır olmasını bekleyecek. Haberde hem hocasının hem de takım arkadaşlarının Arda Güler'den memnun olduğunun altı çizilerek "Ancelotti onun takıma kalite katan çok önemli bir futbolcu olacağından emin. Takım arkadaşları, özellikle Toni Kroos genç Türk'ten övgü dolu sözlerle bahsediyor" ifadeleri kullanıldı. Arda'nın fiziksel gelişiminin henüz tamamlanmadığı vurgulanırken, Vinicius Junior ve Rodrygo'da olduğu gibi Real Madrid'in antrenörlerinin, yetenekli futbolcunun kas gelişimine odaklanacakları belirtildi.

PSİKOLOJİK DESTEK ALABİLİR

Ocak ayına kadar dışarıda kalması halinde Arda'nın kulüp tarafından fiziksel tedavi haricinde psikolojik olarak da profesyonel destek alması söz konusu. Real Madrid, tüm kalemlerle beraber 53 milyon Euro yatırım yaptığı Arda'yı kaybetmek istemiyor.

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