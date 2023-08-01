Manisa FK’da Lima imzalıyor

Trendyol 1. Lig'de yeni sezon çalışmalarına şampiyonluk parolasıyla devam eden Manisa FK forvet takviyesinde mutlu sona çok yakın. Kadrosuna 7 yeni isim takviye ederek kale, orta saha ve savunmasını güçlendiren yönetim, bir süredir temasta olduğu Brezilyalı forvet Sandro Lima ile prensip anlaşmasına vardı. Yönetimin, İzmir Çeşme'de masaya oturduğu öğrenilen 32 yaşındaki tecrübeli golcüyü sözleşme detayları konusunda ikna ettiği öğrenildi.

BİZE YABANCI DEĞİL

Hücum hattına transfer ettiği Kerim Frei ile iyi bir ikili olması beklenen Lima'nın 1-2 gün içinde resmi imzayı atması bekleniyor. Son olarak Kore Ligi'nde Gwangju formasını terleten tecrübeli golcü ülkemizde bir dönem Gençlerbirliği'nde de oynadı.