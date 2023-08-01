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Haberler Spor Menteşe Beşpınar’ın başpehlivanı Koç

Menteşe Beşpınar’ın başpehlivanı Koç

OSMAN AKÇA
Menteşe Beşpınar’ın başpehlivanı Koç
Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde bu yıl 29'uncusu gerçekleştirilen Menteşe Beşpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan İsmail Koç oldu. Menteşe Mahallesi Yerküpe Yaylası'nda düzenlenen güreşlere farklı kategorilerde 22'si başpehlivan 350 güreşçi katıldı. Güreşlerde İsmail Koç ile Ali Yanatma arasındaki başpehlivanlık müsabakasını Koç kazandı. Güreş ağalığını 625 bin liraya iş insanı İsmail Tekin aldı. Tekin, er meydanına getirilen ağalık koçunu da belediye çalışanlarına bağışladı. Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir bu kültürün yaşatılması gerektiğini belirterek, Yörük-Türkmen geleneklerinin olmazsa olmazı olan ata sporu yağlı güreşleri yaşatma ve gelecek nesillere aktarma gayretinde olduklarını söyledi.
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