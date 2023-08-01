Zirvedeyiz

Türkiye'nin voleybol milli takımları tarihi başarılarla göğsümüzü kabarttı. Başantrenör Santarelli yönetiminde çok başarılı bir sezon geçiren Filenin Sultanları, ilkleri yaşadı.

DÜNYA 1 NUMARASI

2023 FIVB Milletler Ligi'nde normal sezonu üçüncü sırada bitiren milliler, bu yıl ABD'de düzenlenen finallerde yarı finalde ev sahibini, finalde de Çin'i üstün bir oyunla mağlup ederek tarihinde ilk kez kupayı müzemize getirdi. Sultanlar, bu başarıyla dünya sıralamasında da ABD'yi geçerek 1. sıraya yükseldi. Filenin Sultanları'nın ardından, Efeler de Türkiye'yi gururlandırmayı başardı. A Milli Erkek Voleybol Takımı, Doha'da düzenlenen FIVB Challenger Kupası'nda final maçında Katar'ı 3-2 mağlup etti ve Challenger Kupası'nda şampiyon oldu. Cumhuriyetin 100. yılında büyük bir başarıya imza atan Filenin Efeleri, tarihinde ilk kez Voleybol Milletler Ligi'ne katılma hakkı kazanmış oldu. Şampiyon millilerimiz dün yurda dönerken, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile yetkililer ve taraftarlar da onları karşıladı.

İZMİRLİLERİ GURURLANDIRDILAR

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda yer alan voleybolcuların büyük bölümünün İzmir'de forma giymiş olması kentin voleybol camiasını da gururlandırdı. Arkaslı Burutay Subaşı finalde 15 sayı kaydederek şampiyonlukta önemli rol oynadı. Eski Arkas Sporlu pasör çaprazı Adis Lagumdzija

da Katar karşısında 21 sayıyla yıldızlaştı. Arkas'ta oynamaya devam eden pasör çaprazı Mirza Lagumdzija ve bir diğer İzmir temsilcisi Altekma'dan Arkas'a transfer olan smaçör Enes Atlı da A Milli Takım'ın kadrosunda yer aldı. Milli takımın önemli oyuncularından orta oyuncu Mert Matic de daha önce Arkas Spor'da oynamıştı. Volkan Döne, Kaan Gürbüz ve Arda Bostan da geçmişte İzmir ekiplerinde görev almıştı.