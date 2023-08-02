Bodrumspor’da kamp sona erdi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor, Düzce'deki yeni sezon hazırlıklarını tamamladı. İki etaplı kamp çalışmaları kapsamında 5 Temmuz'da Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'ne giden yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki antrenmanlarla 2023-2024 sezonuna hazırlandı. Bodrumspor, burada yaptığı hazırlık maçlarında Hatayspor, Çorum FK ve Kocaelispor ile karşılaşırken yeşil-beyazlılar 3 karşılaşmadan da aynı skorla 2-1 galip ayrıldı. Yeşil-beyazlılar, kamp arasında Bolu'da oynanan hazırlık maçında ise Süper Lig ekibi Samsunspor'a 4-0 mağlup oldu.