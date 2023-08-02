Ege cup heyecanı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde transferde kadrosuna son olarak İspanya ekiplerinden San Pablo Burgos'tan 27 yaşındaki guard Khyri Thomas'ı katan Aliağa Petkimspor'un sezon öncesi geleneksel olarak ev sahipliği yaptığı Ege Cup 2023'ün programı netleşti.

PLAY-OFF'U HEDEFLEYENLER

Bu sezon düşme hattının uzağında kalmak isteyen ve Play-Off'u hedefleyen ekiplerin yer alacağı Aliağa Enka Spor Salonu'ndaki organizasyonun ilk gününde 14 Eylül'de Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Bahçeşehir Koleji ve Aliağa Petkimspor- Manisa Büyükşehir Belediyespor maçları oynanacak. Turnuvada 16 Eylül'de ise ilk gün kaybedenler ile kazananlar birbirleriyle rakip olacak.

YOĞUN HAZIRLIK PROGRAMI

14 Eylül'de başlayacak turnuva öncesinde 2 hazırlık maçı yapacak olan Aliağa Petkim, Ege Cup'ın ardından da yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek. İzmir temsilcisi, turnuva sonrası bir kaç gün dinlendikten sonra 22-23 Eylül tarihleri arasında Ankara'daki Yalçın Efe Turnuvası'na katılacak. Petkimspor'un buradaki rakipleri ise Türk Telekom, Büyükçekmece ve Samsunspor olacak.