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Haberler Spor Manisa’da U17 Sutopu heyecanı

Manisa’da U17 Sutopu heyecanı

CÜNEYT HASÇELİK
Manisa’da U17 Sutopu heyecanı
U17 Avrupa Sutopu Şampiyonası Manisa'da grup maçlarıyla başladı. Kadın milliler 3 maçını da kazanarak turnuvaya hızlı bir giriş yaptı. Turnuvada kadınlarda Türkiye, Macaristan, İtalya, İspanya, Hırvatistan, Yunanistan, Hollanda, Fransa, İsrail, Slovakya, Malta, Romanya, İsviçre, Sırbistan, Ukrayna, İrlanda ve İngiltere yer alıyor. Erkeklerde ise Türkiye, Macaristan, İtalya, İspanya, Hırvatistan, Yunanistan, Hollanda, Fransa, Polonya, Malta, Romanya, Almanya, Sırbistan, Ukrayna, Karadağ ve Gürcistan yer alıyor.
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