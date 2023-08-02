Manisa’da U17 Sutopu heyecanı

U17 Avrupa Sutopu Şampiyonası Manisa'da grup maçlarıyla başladı. Kadın milliler 3 maçını da kazanarak turnuvaya hızlı bir giriş yaptı. Turnuvada kadınlarda Türkiye, Macaristan, İtalya, İspanya, Hırvatistan, Yunanistan, Hollanda, Fransa, İsrail, Slovakya, Malta, Romanya, İsviçre, Sırbistan, Ukrayna, İrlanda ve İngiltere yer alıyor. Erkeklerde ise Türkiye, Macaristan, İtalya, İspanya, Hırvatistan, Yunanistan, Hollanda, Fransa, Polonya, Malta, Romanya, Almanya, Sırbistan, Ukrayna, Karadağ ve Gürcistan yer alıyor.