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Son Dakika... Galatasaray Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunu geçti

Son Dakika...Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında evinde Zalgiris ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar maçtan 1-0 galip ayrılarak 3. tura yükseldi.

AA
Son Dakika... Galatasaray Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunu geçti

Son Dakika... Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında konuk ettiği Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 1-0 yenerek tur atladı.

Rams Park'ta 41 bin 505 taraftarın önünde oynanan müsabakanın ilk yarım saatlik bölümü hafif tempoda geçti. Sıcak ve nemli havanın etkili olduğu müsabakanın ilk yarısını Galatasaray, 31. dakikada Dries Mertens'in kaydettiği golle 1-0 önde tamamladı.

Düşük tempoda geçen ikinci yarıda takımlar pozisyon üretmekte zorlandı. Zalgiris, Mathias Oyewusi ile karşı karşıya pozisyondan yararlanamazken 90 dakika 1-0 sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

İlk maçı 2-2 beraberlikle sonuçlanan turun rövanş karşılaşmasını 1-0 kazanan Galatasaray, 3. eleme turuna yükseldi.

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