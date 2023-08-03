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Aliağa FK stres attı

Aliağa FK stres attı
TFF 3'üncü Lig'de ilk kez yer alacağı yeni sezon öncesi Bolu kampında 1 haftayı tamamlayan Aliağa Futbol Kulübü, Gölcük gezisiyle stres attı. Kafile halinde Gölcük'te kahvaltı yapan sarı-siyahlılar, doğa harikası olan gölün kenarında bisiklet gezisi yaptı. Ardından takımda bilgi yarışması da düzenlendi ve futbolcular oldukça eğlenceli dakikalar geçirdi. Öte yandan Aliağa'da tecrübeli stoper Ömer Yanık ile yollar ayrıldı. 26 yaşındaki Yanık, İzmir ekibinin 3. Lig'e çıkmasında önemli rol oynamıştı.
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