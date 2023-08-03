Manisa hareketli

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Belçika'nın Olympic Charleroi takımından 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Kazım Can Kahya ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine İdari Direktör Nderim Nexhipi katıldı. İmza töreninde konuşan yeni transfer Kazım Can, "Manisa Futbol Kulübü'nün bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Burada önemli başarılar yakalamak istiyorum. Takımımla birlikte hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

'YETENEKLERİNE GÜVENİYORUZ'

Kazım Can Kahya'nın yetenekli bir oyuncu olduğunu ifade eden İdari Direktör Nderim Nexhipi, "Kazım Can, Belçika'da yetişmiş yetenekli bir isim. Manisa Futbol Kulübü formasıyla güzel işlere imza atacağını düşünüyorum. Kazım Can'a siyah-beyaz formamız altında büyük başarıları diliyorum" şeklinde konuştu.

EYÜPSPOR'A GİDEN BİRKAN'A TEŞEKKÜR

Manisa FK, son 2 sezondur kalesini koruyan Muhammed Birkan Tetik'i 1'inci Lig'deki rakiplerinden Eyüpspor'a sattı. Siyah-beyazlılar 28 yaşındaki file bekçisinin transferiyle ilgili, "Kulübümüz, futbolcumuz Muhammed Birkan Tetik'in transferi konusunda Eyüpspor ile anlaşma sağlamıştır. Birkan'a kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" açıklamasını yaptı.