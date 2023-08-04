‘Arda Güler 18 yaşında bir uzaylı’

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in sakatlığının ciddi olmadığını söyledi. Ancelotti, Arda Güler'i 18 yaşındaki bir uzaylıya benzetti. Yeni sezon hazırlıklarını ABD'de sürdüren Real Madrid, son hazırlık maçında Juventus'la karşılaştı. Maçı La Liga devi 3-1 kaybetti. Maç sonu Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in sakatlık durumu hakkında konuştu. Ancelotti açıklamasında, "Tıbbi açıdan konuşmak oldukça zor ama çok ciddi değil. Menisküste küçük bir problem var ve ameliyat olup olmayacağını değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı. Ayrıca İtalyan teknik adam, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan milli oyuncu Arda Güler'in yeteneğini beğendiğini dile getirerek "Arda Güler, 18 yaşındaki bir uzaylı" benzetmesinde bulundu. Arda Güler, 22 Temmuz'da sağ dizinden bir sakatlık yaşamış ve daha sonra ABD kampından ayrılarak tedavi için Madrid'e dönmüştü.