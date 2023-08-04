Muğla’da otomobille motosiklet çarpıştı: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Aydın-Muğla kara yolu Salihpaşalar Mahallesi mevkisinde İlyas K. (47) idaresindeki 48 E 2014 plakalı otomobil, Ramazan Kara (54) yönetimindeki plakasız motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, motosikletli Kara ile beraberindeki Samet Baş'ın (18) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan otomobil sürücüsü İlyas K. ile aynı araçtaki Ecem K. (18) ise ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

MOTOSİKLET KAZA YERİNDEN 300 METRE İLERİYE FIRLADI

Otomobilin çarptığı motosiklet kaza yerinden 300 metre ileride hurda halinde bulundu.

Salihpaşalar mevkiinde otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 18 yaşındaki Samet Baş ve 54 yaşındaki Ramazan Kara yaşamını yitirmiş, otomobilde bulunan iki kişi de yaralanmıştı. Kazanın yaşandığı noktadan 30 metrelik mesafede kazada ölenler yer alırken, 100 metre mesafede ise otomobil durabildi.

Kazaya karışan motosiklet kazanın başlangıç noktasından itibaren çarpmanın etkisi ile parçaları yola savruldu. Motosikletin demir gövde aksamı ise kazanın başlangıç noktasından 300 metre ileriye fırladı. Kaza sonrası trafik ekipleri kaza tutanağı tutarken, jandarma ise yol güvenliğialırken olayla ilgili soruşturma başlattı.