Avrupa Avrupa duy sesimizi

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un Konferans Ligi ön elemelerinde oynadığı ikinci maçlarının ardından Türkiye'nin UEFA ülke puan katsayıları güncellendi. Ülkemiz UEFA ülke puanında sezona 13. sırada başlasa da dört takımımızın haftayı turla kapatması bizim açımızdan non derece olumlu bir gelişme oldu. Tüm takımları kazanan Türkiye, futbolda kullanılan deyimle 'tulum çıkardı.'

İSVİÇRE'DE 4 TAKIM KALDI

Galatasaray sahasında ağırladığı Zalgiris'i 1-0 mağlup etti, Fenerbahçe ilk maçta 5 attığı Zimbru'yu rövanşta da 4 golle geçti. Beşiktaş, Arnavutluk deplasmanında Tirana'yı 2-0 mağlup ederken, Adana Demirspor seyircisi önünde 10 kişiyle Cluj'u uzatmada 2-1 devirerek adlarını üst tura yazdırmayı başardı. Ülke puanı sıralamasında önümüzde bulunan İsviçre'de Basel, Tobol'a toplamda 4-3'lük skorla yenilerek Konferans Ligi'ne veda etti. Böylece rakibimiz İsviçre'nin de Avrupa kupalarında 4 takımı kaldı. Bütün maçları kazanmamız nedeniyle gelen puanlarla İsviçre'ye bir adım daha yaklaşmış oldu. Türkiye, geçtiğimiz yıllarda elde ettiği düşük puanlar nedeniyle 20. sıraya kadar gerilemişti ancak son dönemde gösterilen performans sayesinde yeniden Şampiyonlar Ligi'ne iki takım gönderme şansı oluştu. Temsilcilerimizin aldığı bu sonuçların ardından Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 12. sırada yer aldı. Türkiye'nin puanı 28.350 oldu. İsviçre ile aramızda sadece bir beraberlik kadar fark kaldı. Takipçimiz Sırbistan haftayı 0 puanla kapattı. İlk 10 hedefi için tünelin ucundaki ışık göründü.