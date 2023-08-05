Bitmeyen kapışma

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk için yarışacak Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde yine karşı karşıya geldi. Bu sezon Sebastian Szymanski, Wilfred Zaha, Mert Müldür, Suat Serdar, Paredes gibi transferler de birbirleriyle yarışan ezeli rakipler, bu kez Davinson Sanchez ve Anıl Gözütok için kapışacak. Victor Nelsson'un transferi için Tottenham ile görüşen Galatasaray, İngiliz ekibinden Davinson Sanchez'i istemişti. İki takım arasındaki pazarlıklar sürerken Fenerbahçe de devreye girdi. Daily Express'in haberine göre Tottenham, Kolombiyalı defans oyuncusu Davinson Sanchez için Spartak Moskova ile bir ücret üzerinde anlaştı. Ancak transfer gerçekleşmedi. Galatasaray Ve Fenerbahçe'nin yanı sıra Strasbourg, Real Betis, PSV ve Villarreal gibi diğer Avrupa takımları da Sanchez'le ilgileniyor.

ÇOK FAZLA TALİBİ VAR

Alman basınında yer alan habere göre ise Fenerbahçe ve Galatasaray bonservisi elinde bulunan Anıl Gözütok'u kadrosuna dahil etmek istiyor. Türk gözlemcilerin önerisiyle Anıl Gözütok'un iki ezeli rakibin radarına girdiği ancak şu ana kadar herhangi bir somut hamle olmadığı kaydedildi. Wormatia Worms'un 22 yaşındaki oyuncuyu kadrosunda tutmak istediği ancak kulübün küme düşmesi nedeniyle Anıl Gözütok'un bu teklifi kabul etmediği vurgulandı. Anıl Gözütok'un kariyerine yeni bir sayfa açıp, Almanya'dan ayrılmak istediği aktarıldı. Genç oyuncu için çok fazla teklif olduğu, 22 yaşındaki on numaranın kararını henüz vermediği kaydedildi. İtalya'dan Sampdoria ve Genoa'nın da Anıl Gözütok'la ilgilendiği vurgulandı.

CENGİZ ÜNDER İÇİN RESMİ ACIKLAMA

Fenerbahçe'de gündem Cengiz Ünder transferi. Bir süredir Marsilya ile temasta bulunan Fenerbahçe, Cengiz Ünder'i bitirmek için yoğun mesai harcıyor. Fenerbahçe'nin Cengiz Ünder'le anlaştığı belirtilirken, Marsilya ile pazarlıkların sürdüğü kaydediliyor. Öte yandan milli futbolcunun transferine dair Fransız ekibinden resmi açıklama geldi. Marsilya Başkanı Pablo Longoria, Cengiz Ünder için anlaşmaya yakın olduklarını ancak transferin gerçekleşmediğini bildirdi. Longoria, "Teklifler var ama bir anlaşma yapılmadı" ifadelerini kullandı. Açıklamalarının devamında Fenerbahçe'nin ismini zikreden başkan, Sarı-Lacivertliler ve diğer takımların Cengiz Ünder transferi için Marsilya'nın taleplerini karşılamak

zorunda olduğunu hatırlattı.

FOFANA SÜRPRİZİ

Yeni sezonun Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 6 numara takviyesi için listesine sürpriz bir futbolcuyu aldı. Sarı-kırmızılılar, Youssouf Fofana transferi için Monaco ile görüşmelere başladı. 24 yaşındaki Fransız futbolcu, 2022 Dünya Kupası finalinde Arjantin'e karşı da görev almıştı. Monaco, Youssouf Fofana'yı 2019-20 sezonunun ara transfer döneminde 15 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Geride bıraktığımız sezonda tüm kulvarlarda 47 maça çıkan Fransız orta saha, 2 gol 2 asistlik skor katkısı vermişti.