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Haberler Spor Fenerbahçe’den Bodrumspor’a

Fenerbahçe’den Bodrumspor’a

DOĞANCAN BİNGÖL
Fenerbahçe’den Bodrumspor’a

Trendyol 1. Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bodrumspor transferde hız kesmiyor. Kadrosuna nokta atışı takviyeler yapan Muğla temsilcisi Fenerbahçe'nin yeni transferi İlhami Siraçhan Nas'ı da kadrosuna katmak istiyor. Geçtiğimiz sezon 2. Lig ekiplerinden Ankaraspor formasını terleten ve yaz transfer döneminde Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzalayan 21 yaşındaki orta sahanın yeni adresi Bodrum oluyor. Süper Lig'e transferinden önce de yeşil-siyahlı yönetimin gündemine olan futbolcu için, kurmaylar yeniden devreye girdi.

ANLAŞMA TAMAM GİBİ

Sarı-lacivertli yönetim ile Bodrum kurmayları masaya otururken, Muğla ekibi Siraçhan'ı bir yıllığına kiralamak için girişimlere başladı. Sarı-lacivertli ekibin de tecrübe kazanması için gelecek vadeden genç yıldız adayının kiralık transferine sıcak baktığı belirtildi.

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