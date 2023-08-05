Manisa FK’da Ömer gitti

Manisa FK'da Birkan'dan sonra 4 yıldır kaleyi koruyan diğer file bekçisi Ömer Kahveci'yle de yollar ayrıldı. Siyah-beyazlılarda 2'nci Lig'de şampiyonluk da yaşayan 32 yaşındaki Ömer, 1461 Trabzon'a transfer oldu. Ömer'e başarı dileyen yönetim, "Kulübümüz, futbolcumuz Ömer Kahveci'nin transferi konusunda 1461 Trabzon FK ile anlaşma sağlamıştır. Ömer Kahveci'ye kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" açıklamasını yaptı.

80 MAÇTA KALEYE GEÇMİŞTİ

Piyasa değeri 150 bin Euro olan deneyimli kaleci kariyerinde Adana Demirspor, Bucaspor, Tire 1922 Spor, Şanlıurfaspor ve Ankaraspor formalarını terletti. 2019 yılından beri Manisa ekibinde oynayan ve sadece yarım sezon Ankaraspor'a kiralanan Kahveci, Manisa FK kalesini 80 kez korurken bu mücadelelerde 80 gol yedi, 23 karşılaşmada ise kalesini gole kapattı.

SPONSORLA YOLA DEVAM

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Manisa FK'nın 2023-2024 sezonunda çıkacağı resmi müsabakalarda forma sırt sponsoru geçen sezon olduğu gibi Uçak Kardeşler olacak. Siyah-beyazlı ekip, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "Çıktığımız şampiyonluk yolunda yanımızda olan Uçak Kardeşler'e teşekkür ediyor, birlikte nice başarılar yaşamayı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.