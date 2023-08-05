Nazilli Bld’de Toros ayrıldı

Nazilli Belediye'de teknik direktör krizi ayrılıkla sonuçlandı. Yeni sezon öncesi mevcut kadrosu dağılarak takviye yapmayan, antrenmanlara 24 Temmuz'da Altyapı Antrenörü Murat Angın yönetiminde başlayan siyahbeyazlılarda yönetim, teknik direktör Mesut Toros'la yolları ayırdı. 54 yaşındaki tecrübeli teknik adamın sözleşmesi tek taraflı fesih edilerek kulüple ilişiği kesildi. Toros'a idmanlara katılmadığı gerekçesiyle ihtar çekerek noter tespiti yaptıran yönetim, teknik adamın sözleşmesini feshetti.

KULÜBE İHTAR ÇEKMİŞTİ

Nazilli'yi 2021 yılında TFF 3. Lig'de şampiyon yapan isim olan Toros antrenmanlara davet edilmeyip, yönetimin yerine haberi olmadan altyapı antrenörlerini getirdiğini belirterek hukuki yollara başvurmuştu. Toros, alacakları için siyah-beyazlı yönetime ihtar çekmişti.