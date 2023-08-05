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Haberler Spor Recep Metin Turgutlu’da

Recep Metin Turgutlu’da

Recep Metin Turgutlu’da
TFF 3. Lig ekiplerinden Turgutluspor, son olarak Yeşilyurt D.Ç Ofspor forması giyen 28 yaşındaki ön libero Recep Metin'i kadrosuna kattı. Kulüp binasında yapılan imza töreninde Kulüp Başkanı Gökhan Akın, Başkan Yardımcısı Ercan Hızal ve Sportif Direktör Sadullah Erarslan yer aldı. İmza töreninde konuşan yeni transfer Recep Metin, "Bu güzel kulübün parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Kulübün kapısından içeri girdiğim andan itibaren, doğru bir tercih yaptığımı hissettim. Takımımla burada önemli başarılar yakalamak istiyorum" dedi. Recep Metin, geçen sezon Güneş Holding Çankaya Spor Kulübü ve Yeşilyurt D.Ç Ofspor'da 15 karşılaşmada görev aldı.
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