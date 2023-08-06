Süper Lig’de yerli kararı

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu için geri sayım başlarken, 20 takımın 16'sı geçen sezon çalıştığı teknik adamla yola devam edecek. Bu sezon ligde mücadele edecek 20 takımdan 4'ü yeni teknik direktörlerle başarı kovalayacak. Son şampiyon Galatasaray ile Antalyaspor, Hatayspor, Beşiktaş, Alanyaspor, Gaziantep FK, İstanbulspor, Kasımpaşa, Kayserispor, Ankaragücü, RAMS Başakşehir, Trabzonspor, Tümosan Konyaspor, VavaCars Karagümrük'ün yanı sıra, ligin yeni ekipleri Pendikspor ve Samsunspor geçen sezonu tamamlayan teknik direktörleriyle sezonu açacak.

DÖRT TAKIMDA HOCA DEĞİŞTİ

Fenerbahçe, Adana Demirspor, Sivasspor ile ligin yeni ekibi Çaykur Rizespor, sezon öncesinde teknik direktör değişikliğine giden ekipler oldu. Süper Lig'de geçen sezon başında 19 takımın 14'ü eski teknik direktörleriyle "devam" kararı almıştı. Okan Buruk ile Şenol Güneş daha önce takımlarıyla şampiyonluk yaşarken, İsmail Kartal ise bunu ilk kez başarmaya çalışacak.

SADECE 3 YABANCI VAR

Organizasyonda mücadele edecek 20 takımın 17'sinde teknik direktörlük koltuğuna Türkler otururken, 3 ekip tercihini yabancı çalıştırıcılardan yana kullandı. Adana Demirspor Hollandalı Patrick Kluivert, Trabzonspor Hırvat Nenad Bjelica ve Tümosan Konyaspor da Sırp Aleksandar Stanojevic yönetiminde yeni sezona başlayacak. Süper Lig'de yeni sezonda görev yapacak teknik adamlar içinde en genci 34 yaşındaki Alparslan Erdem, en yaşlısı ise 71 yaşındaki Şenol Güneş.