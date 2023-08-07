Balıkesirspor umutlandı

TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele edecek Balıkesirspor, transfer yasağını kaldırmak için umutlandı. Kırmızı-beyazlı ekibin altyapısında yetişen ve profesyonel olup 4 sezondur Balıkesir formasını terleten 20 yaşındaki orta saha Hüseyin Karabey'e birçok Süper Lig ve 1. Lig kulübü talip oldu. Kulüp içinde ekonomik sıkıntılarla mücadele eden ve düşüşün önüne bir türlü geçemeyen Balıkesir ekibi, Hüseyin'i rekor bir rakama göndererek transfer yasağını kaldırmanın ve eski günlere dönmenin hesaplarını yapıyor. Genç oyuncu ise kariyerindeki yükselişi anlaşacağı bir Süper Lig ekibine giderek taçlandırmak istiyor. Yaklaşık 3 senedir transfer yasağı kapalı olan Balıkesir temsilcisi, altyapısından çıkan genç yeteneğin başarısıyla aydınlık günlere çıkmanın planlarını yapıyor.