Ege’nin gururları

Aydın'da bulunan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) öğrencisi olan başarılı atlet Tuğba Danışmaz ve Göztepe'nin milli sörfçülerinden Defne Simay Başdağ katıldıkları şampiyonalarda birincilik kürsüsüne çıkarak Ege'nin gururu oldular. Tuğba Danışmaz Çin'de düzenlenen 2023 FISU Dünya Üniversite Oyunları'nda kadınlar üç adım atlamada 14.31'lik derecesiyle dünya şampiyonluğunu elde etti. ADÜ Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü'nde 3'üncü sınıf öğrencisi olan 23 yaşındaki Tuğba Danışmaz, bir kez daha Aydın ilinin ve Türkiye'nin gururu oldu. Göztepe'nin milli sörfçülerinden Defne Simay Başdağ, Türkiye'ye Dünya Şampiyonası'nda şampiyonluk getirdi. Fransa'nın Quiberon bölgesinde 27 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen 2023 Techno 293 Dünya Şampiyonası'nda milli kafilede yarışan 17 yaşındaki sporcu, U17 kızlar kategorisinde dünya şampiyonu oldu. Defne Simay, 10 ülkeden 47 sporcunun yarıştığı Techno 293 U17 kızlar kategorisinde zirveye çıktı.