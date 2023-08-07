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Haberler Spor Fethiyespor bütünleşecek

Fethiyespor bütünleşecek

Fethiyespor bütünleşecek
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Fethiyespor'da teknik direktör Erhan Altın taraftara şampiyonluk armağan edeceklerini ifade etti. Altın, taraftarlarla bütün olacaklarına işaret ederek, "Taraftar takımın sahibidir. Yani kulübün sahibidir. Gerçek sahibi onlardır. Onlar da inanıyorum ki kulüplerini camialarını iyi bir yere taşımak adına stadı dolduracaklar. O heyecanı biz onlara yaşatacağız. Futbol bir sanattır. Futbolcu sanat icra ediyor. Taraftar da gelip burada sanat görecek. Fethiyespor olarak oyunumuzla bunu kanıtlayacağız. Birleşip şampiyon olacağız" dedi.
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