Manisa FK’nın gözü Jallow’da

Trendyol 1. Lig'de yaptığı transferlerle bu sazon şampiyonluk hedefleyen Manisa FK, hücum hattını güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor. Siyah-beyazlıların, geçtiğimiz sezon Adanaspor ve Keçiörengücü formalarını terleten 27 yaşındaki başarılı hücumcu Lamin Jallow'u radarına aldığı gelen haberler arasında.

5 MAÇTA 1 GOL KAYDETTİ

Lamin Jallow, geçtiğimiz sezon deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Adanaspor'dan Başkent ekibine transfer olmuş ancak sadece 4 maçta forma giyerek beklediği forma şansını bulamamıştı. Deneyimli oyuncunun sözleşmesinin sona ermesi ve şu an boşta olması transferin gerçekleşme ihtimalini arttırıyor. Gambiya Milli Takımı'nda da 5 kez görev alan Jallow ulusal forma ile 1 kez gol sevinci yaşadı.