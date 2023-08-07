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Haberler Spor Manisa FK’nın gözü Jallow’da

Manisa FK’nın gözü Jallow’da

DOĞANCAN BİNGÖL
Manisa FK’nın gözü Jallow’da

Trendyol 1. Lig'de yaptığı transferlerle bu sazon şampiyonluk hedefleyen Manisa FK, hücum hattını güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor. Siyah-beyazlıların, geçtiğimiz sezon Adanaspor ve Keçiörengücü formalarını terleten 27 yaşındaki başarılı hücumcu Lamin Jallow'u radarına aldığı gelen haberler arasında.

5 MAÇTA 1 GOL KAYDETTİ

Lamin Jallow, geçtiğimiz sezon deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Adanaspor'dan Başkent ekibine transfer olmuş ancak sadece 4 maçta forma giyerek beklediği forma şansını bulamamıştı. Deneyimli oyuncunun sözleşmesinin sona ermesi ve şu an boşta olması transferin gerçekleşme ihtimalini arttırıyor. Gambiya Milli Takımı'nda da 5 kez görev alan Jallow ulusal forma ile 1 kez gol sevinci yaşadı.

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