Naz-Naz’da istifa sesleri

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Nazilli Belediyespor'da taraftardan yönetime istifa çağrısı yapıldı. Ligin başlamasına 20 gün kala camiada sessizlik olması nedeniyle 12. adam yönetime sosyal medya üzerinden bir mesaj yayınladı. Paylaşımda kongrenin üzerinden 50 gün geçtiği hatırlatılarak, "160 bin nüfuslu şehrin takımıyla ilgili bugüne kadar ne bir açıklama yaptı ne de bir transfer. Yeter artık. Allah aşkına bir açıklama yapın. Bir şey yapamıyorsanız istifa edin. Koskoca bir şehri uzun yıllar profesyonel liglerde mücadele ederek temsil eden takımı bu kadar rezil etmeye hakkınız yok. YÖNETİM İSTİFA" ifadelerine yer verildi. Sezon sonunda Eşin Group, Nazilli Belediyespor ile sponsorluk anlaşmasını fesih etmiş ve kulüp ekonomik olarak çalkantılı bir sürecin içine girmişti.