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Haberler Spor Nazilli karıştı

Nazilli karıştı

Nazilli Belediyespor’da kulübün devredilmesi için arayışlar sonuçsuz kaldı. Yönetim, camiaya duyurmadan olağanüstü kongre kararı aldı.

RAMAZAN AYDEMİR
Nazilli karıştı

TFF 2. Lig'de yeni sezon öncesi kulübü devretmeye çalışarak hiçbir transfer hamlesi yapmayan Nazilli Belediyespor yine gergin günler yaşıyor. Yönetimin camiaya duyuru yapmadan olağanüstü kongre kararı aldığı öğrenildi. Son 2 ay içinde 3'üncü kez kongreye gidecek siyah-beyazlılarda taraftarlar sosyal medyada ayağa kalkarken, 17 Haziran'daki genel kurulda göreve gelen Başkan Ali Ertürk, yapılan eleştiriler üzerine kongre öncesi görevi bıraktığını açıkladı. Kulübün devredilmesi için haftalardır yatırımcı arayıp sonuç alamayan Ali Ertürk, "Geldiğimiz bu süreçte yönetim kurulumuza yapılan çirkin ithamlara daha fazla konu olmadan, kulübümüzün kurumsal kimliğinin daha da zedelenmesine imkan vermemek adına yönetim olarak istifa ediyoruz. Çıkmış olduğumuz yolda bizlere desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz" açıklamasını yaptı.

ŞÜKRÜ KAAN ESKİ TAKIMINDA

Kadrosu dağılan Nazilli'den ayrılan Şükrü Kaan Kılıçaslan da Orduspor 1967 ile sözleşme imzaladı. 27 yaşındaki kanat oyuncusu geçen sezon Orduspor'dan transfer edilmişti.

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