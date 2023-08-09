Akhisarspor Bora Yılmaz ile anlaştı

14 Temmuz'da Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde 25 futbolcunun katılımıyla sezonu açan Akhisarspor çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Yeşil siyahlı ekip Teknik Direktör İlker Yanar yönetiminde günde çift idman yaparak lige hazırlanıyor. Sabah kuvvet ve dayanıklık salon çalışması, öğlende taktik çalışmalarıyla Tesislerde çalışmalarına ara vermeden çalışıyor. Öte yandan transfer yasağı süren Akhisarspor'da asbaşkan İrfan Ezer, "İç transferde geçen yılkı tüm futbolcularımızla anlaştık. Son olarak Bora Yılmaz ile konuştuk ve 1 yıllığına anlaşmaya vardık" dedi.