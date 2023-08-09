Bodrum FK Eze’yi istiyor

Trendyol 1. Lig'de yeni sezon hazırlıklarına aralıksız devam eden Bodrum FK, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-beyazlı ekip, geçtiğimiz sezonu Keçiörengücü'nde geçiren 30 yaşındaki Patrick Friday Eze'yi radarına aldı. Sözleşmesi biten ve şu an boşta olan santrafor ile masaya oturan kurmaylar, yeni sezona ilişkin hedefleri oyuncuya iletti. Oyuncu ile büyük ölçüde anlaşan yönetim, vakit kaybetmeden transferi noktalamak için kolları sıvadı. Geçen sezon 13 maçta 1 kez fileleri havalandıran Eze'nin Bodrum ekibinde oynamaya oldukça istekli olduğu öğrenildi.

İSMET TAŞDEMİR ONAY VERDİ

Bodrum FK teknik direktörü İsmet Taşdemir'in oyuncuyu bir süredir takip ettiği ve transfere onay verdiği ifade edildi. Lig başlamadan önce transferi sonuçlandırmak isteyen yönetim, önümüzdeki günlerde oyuncuya imza attırma planları yapıyor. Kurmaylar, daha önce Türkiye'de Konyaspor ve Denizlispor formalarını da giyen Eze'nin Süper Lig tecrübesi nedeniyle oyuncuyu transfer listesinde üstlere yazdığı ifade edildi.