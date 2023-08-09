  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Gençler Kudüs’te madalya avında

Gençler Kudüs’te madalya avında

Gençler Kudüs’te madalya avında
Avrupa'da farklı yarışlarda kürsüye çıkan milli atletler, Kudüs'ün ev sahipliğini yaptığı Avrupa U20 Atletizm Şampiyonası'nda madalya arıyor. Türkiye'nin 38 sporcu ile mücadele ettiği şampiyona yarın sona erecek. Zirvede yer almak isteyen milli atletler, İstiklal Marşı'nı okutmak için mücadele edecek. Ayça Fidanoğlu, Edanur Tulum gibi kendi disiplinlerinde lider olan atletlerle birlikte Dilek Koçak, Ali Peker, Erdem Tilki, Hayrettin Yıldız ve Ayetullah Demir gibi isimler de kafilede yer alıyor. Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, "Gücümüzle birlikte çok daha fazla madalya almamız gerekiyor" dedi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA