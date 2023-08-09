Gençler Kudüs’te madalya avında

Avrupa'da farklı yarışlarda kürsüye çıkan milli atletler, Kudüs'ün ev sahipliğini yaptığı Avrupa U20 Atletizm Şampiyonası'nda madalya arıyor. Türkiye'nin 38 sporcu ile mücadele ettiği şampiyona yarın sona erecek. Zirvede yer almak isteyen milli atletler, İstiklal Marşı'nı okutmak için mücadele edecek. Ayça Fidanoğlu, Edanur Tulum gibi kendi disiplinlerinde lider olan atletlerle birlikte Dilek Koçak, Ali Peker, Erdem Tilki, Hayrettin Yıldız ve Ayetullah Demir gibi isimler de kafilede yer alıyor. Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, "Gücümüzle birlikte çok daha fazla madalya almamız gerekiyor" dedi.