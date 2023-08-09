Manisa’da şölen

2023-2024 sezonunda FIBA Europe Cup'a ön eleme turundan başlayacak olan Potanın Tarzanları, grup formatında oynanacak maçlar için ev sahibi oldu. Europe Cup'a yapılan başvuru sonrasında açıklanan karar ile birlikte 3-5 Ekim tarihleri arasında oynanacak grup karşılaşmaları Muradiye Spor Salonu'nda oynanacak. Potanın Tarzanları, B grubunda Portekiz'den FC Porto, Litvanya'dan Nevesis ile aynı grupta yer aldı.

SPORTİF YATIRIM VURGUSU

Konuyu değerlendiren Manisa BBSK Başkanı Bora Çaylan, "Ülkemiz ve şehrimiz için çok önemli olan Avrupa Kupası maceramıza ön eleme turundan başlayacağımızı daha önce duyurmuştuk. Ön eleme maçları grup formatında oynanacak. Spor tesisi ve sportif yatırım anlamında önde gelen bir şehir olduğumuzu yaptığımız sunum sonrasında bir kez daha FİBA yetkililerine ispatladık. Yaptığımız ikili görüşmeler sonrasında 3-5 Ekim tarihleri arasında oynanacak maçlar için ev sahipliği için onay aldık" ifadelerini kullandı. Alınan kararın ülke basketboluna ve Manisa'ya hayırlı olmasını dileyen Başkan Çaylan, "Sonuna kadar gitmeyi hedeflediğimiz Avrupa Kupası maçlarımıza tüm taraftarlarımızı davet ediyoruz" dedi.