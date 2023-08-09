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Haberler Spor Millilerin rakipleri belli oldu

Millilerin rakipleri belli oldu

Millilerin rakipleri belli oldu
FIBA 2025 Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın rakipleri belirlendi. Almanya'nın Münih kentinde gerçekleşen kura çekiminde milliler, B Grubu'nda İtalya, Macaristan ve İzlanda ile oynayacak. Karşılaşmalar üç farklı pencerede 19-27 Şubat 2024, 18-26 Kasım 2024 ve 17-25 Şubat 2025 tarihlerinde oynanacak. Ülkeler her pencerede 2'şer maça çıkacak. Gruplarını ilk 3 sırada tamamlayan takımlar, 2025 Erkekler Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak. 2025 Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası da 27 Ağustos-14 Eylül 2025 tarihlerinde Güney Kıbrıs, Finlandiya, Letonya ve Polonya'nın ev sahipliğinde yapılacak.
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