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Haberler Spor 10. sıraya yükseldik

10. sıraya yükseldik

10. sıraya yükseldik
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Galatasaray'ın deplasmanda Olimpija Ljubljana'yı 3-0 gibi farklı bir skorla yenmesinin ardından UEFA, ülkeler sıralamasını dün sabah saatlerinde güncelledi. Türkiye elde edilen son puanlarla 28.600 puana çıktı ve 10. sıraya yükseldi. Bu şekilde Süper Lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt katılım hakkı elde edebiliyor. Bu sezon Avrupa'da ülkemizi temsil eden diğer ekiplerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un da rakipleri karşısında alacağı puanlarla ülke sıralamasındaki puanımızın artması ve sıralamada daha da yukarı çıkma ihtimalimiz bulunuyor.
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