Trendyol 1. Lig'in başlamasına sayılı günler kala nefesler tutuldu, heyecan dorukta. 34 hafta sürecek ve kıyasıya mücadeleye sahne olacak Türkiye'nin belki de en zorlu ligi yarın Boluspor-Adanaspor karşılaşmasıyla start alıyor. Takımlar, birbirinden çekişmeli maçlar oynanacak ve sezonun sonunda başarısını Süper Lig ile taçlandırmak için kıran kırana yarışa girecek. Sezon başlangıcından önce Yeni Asır Gazetesi'nin usta yorumcusu Hayri Ülgen, 1. Lig'i ve Ege takımlarını mercek altına aldı. Göztepe, Bodrum FK ve Manisa FK'nın bu sezon iddialı olacağını ve zirveye oynayacağını ifade eden Ülgen, Altay'ın ise işinin zor olduğu yorumunu yaptı. Yeni sezonda 2. Lig'den 1. Lig'e çok iddialı camiaların yükseldiğini söyleyen duayen yorumcu, Şanlıurfaspor, Kocaelispor ve Çorum FK gibi takımların gelmesiyle mücadelenin zorlaştığını ve ligin zirveye oynayacak takımlar ile düşmemeye oynayacak takımlar olarak ikiye ayrıldığını belirterek, "Bu ligin ortası yok" dedi.

"ÇOK ÇEKİŞMELİ GEÇECEK"

Bu sezonun direkt favorisinin olmadığına dikkat çeken Ülgen, takımların ya üste ya da alta oynayacağını söyleyerek, "Tuzla, Erzurum ve Adanaspor gibi birkaç kulübün büyük ekonomik krizde olması bu ligin sadece üste oynayacak ve alta oynayacak takımların olacağına işaret edebilir. Gönül ister ki transfer yasakları kalksın. Her takımın denk kuvvette olması bu ligi daha çekişmeli yapar. Ancak maalesef durum böyle değil. İddialı olan gerçekten iddialı ama sıkıntının içinden bir türlü kurtulamamış ekipler düşmeme mücadelesi verir. Sakaryaspor Taner Taşkın hocasıyla devam ediyor. Kocaelispor, Ertuğrul Sağlam gibi bir isimle çalışmaya başladı. Eyüpspor, Arda Turan ile devam ediyor. Hepsi birbirinden iddialı isimler. Bu, çekişmeyi beraberinde getirir. Bence bu ligin ortası yok" ifadelerini kullandı.

"ÖNCE GOL YEMEYECEKSİN"

Geçmişte 1. Lig'de şampiyon olan takımlara bakıldığında gol yeme oranlarının düşük olduğunu hatırlatan Ülgen, "Hep iddia etmişimdir. Bu ligin şampiyonlarına bakın önce gol yemeyen sonra da gol atarak sıyrılan ekipler başarıyı yakalamıştır. Bu sezon da böyle olacak. Defansı sağlama alacaksın ardından da önde bulduğun skorlarla maçı galibiyetle taçlandıracaksın. Aslında yıllardır bu bilinen bir şey bunu yakalayan Süper Lig biletini kapar ama bunu tutturmak zordur" diye konuştu.

"GÖZ-GÖZ'ÜN RAKİBİ SABIR"

Yeni sezona yaptığı flaş transferle ile hazırlanan ve mutlak şampiyonluk hedefleyen İzmir'in köklü kulübü Göztepe'ye ilişkin yorumlar yapan Ülgen, sarı-kırmızılı ekibin en büyük rakibinin sabır olduğunu dile getirdi. Ülgen, taraftardan özveri talebinde bulunarak, "Göztepe, bu sene daha derli toplu ve iyi bir yapılanma ile lige geliyor diyebiliriz. Hoca değişikliği ve yapılan transferler takıma yeni bir çehre kazandırdı. Eğer bu çalışma düzeni devam ederse ve ilk 4 hafta içerisinde Göztepe iyi bir çıkış yakalarsa ben inanıyorum ki bu takım önce zirveye eğer istediklerini sahaya yansıtamazsa da Play-Off'a oynar" dedi.

"TARAFTAR YALNIZ BIRAKMAZ"

Ülgen, sarı-kırmızılı ekibin en büyük itici gücünün taraftar olduğunu hatırlatarak, "Taraftarlar takımlarını yalnız bırakmazlarsa biraz da özveride bulunup kötü oynadıkları dakikalarda destek verirlerse ki benim tanıdığım Göz-Göz taraftarı takımlarını yalnız bırakmaz. Bu ekip bu sezon istediği başarıyı yakalayacaktır. Yeni yapılanma yeni takım, yeni hoca ve yeni sistem, yepyeni bir sayfa demek" cümlelerini kaydetti.

"ALTAY İÇİN SON ÇAĞRI"

Son yıllarda oldukça zorlu günler geçiren Altay'a bir an önce birilerinin sahip çıkması gerektiğini söyleyen Ülgen, "Altay, gerçekten İzmir'de ve Türk futbolunda çok önemli ve kaliteli işlere imza atan, futbolcu yetiştiren bir takımımız. Ama görüyorum ki son yıllarda maalesef hem yönetimsel tarzda hem de ekonomik olarak çok büyük bir buhran yaşıyor. Birkaç yıldır kümeden son anda kurtuluyor. Bu sene farklı bir Altay beklerken yine sıkıntılı ve tahtası açılmamış bir şekilde lige başlıyor. Altay'ı bilen ve seven öyle iş adamları var. Neyden ve niçin kaçıyorlar anlamış değilim. Eğer biraz destek olursa bu Altay küllerinden doğarak Türk futbolunun en önde gelen kulüplerinden olacak" diye konuştu. Eğer kulüp toparlanmazsa Altay'ı çok acı bir reçete beklediğine dikkat çeken Ülgen, "Dost acı söyler. Altay bir sıçradı, iki sıçradı ancak üçüncüsü tutmayabilir. Yabancılar yavaş yavaş terk edip gidiyorlar. Onun yerini dolduramıyorsun. Elinde güçlü bir kadro yok. Yönetime şu uyarıyı yapıyorum. Eğer takıma birileri sahip çıkmazsa Altay'ı çok acı bir reçete bekliyor" cümlelerini kaydetti.

"MANİSA FK LİGE HAZIR"

Yeni sezon öncesinde Manisa FK'yı Bolu kampında takip ettiğini belirten Ülgen, şunları söyledi: "Manisa geçen sezon zamansız hoca değişiklikleri yaparak Play-Off şansını kaçırdı. Ama bu sezon İstanbulspor'u şampiyon yapan Osman Zeki Korkmaz'ı getirerek bu ligi tanıyan bir hocayla başlaması tabi ki bir şans. Bolu kampında Manisa'nın çalışmasını gördüm. Lige hazırlar. İnanıyorum ki bir veya iki oyuncu takviyesiyle Manisa FK, bu sene daha farklı daha başarılı bir sezon geçirir. Manisa FK'nın en büyük şansı yönetim, teknik heyet ve futbolcuların inancıdır. Unutmayalım ki futbolda inanmak yarı yarıya kazanmaktır. Eğer bu tempoyla devam ederlerse ve ekonomik olarakta bir sıkıntı yaşamazsa ben Manisa'nın bu sezonu Play-Off'un içerisinde geçiren ve şansını son ana kadar zorlayacak bir takım olarak görüyorum"

"FUTBOL İSTİKRAR OYUNU"

Ülgen, geçen sezon Bodrum FK'nın çok önemli bir çıkış yaptığını ifade ederek, "Unutmayalım ki futbol istikrar oyunu. Geçen sezon Bodrum, çıktığı kadrosunu muhafaza etti ve birkaç takviyeyle hocasını da değiştirmeyerek müthiş bir futbol anlayışıyla Play- Off finali oynadı. Son final maçında biraz şansı iyi gitseydi ve kırmızı kart gören oyuncusu olmasaydı belki de Bodrum FK'yı Süper Lig'de görecektik. Teknik direktör İsmet Taşdemir ile kısa zamanda çok önemli işlere imza attı. Yeşil-beyazlı camia için İsmet hoca büyük şans" dedi.

"BODRUM İÇİN İLK MAÇ DÜĞÜM"

Sezonun ilk maçının çok kritik olduğunu ve Bodrum'un galibiyet alması gerektiğine işaret eden Ülgen, "Bodrum, bu sene hem başkan değişikliği yaptı hem de 4-5 tane kaliteli oyuncu aldı. Bodrum'un idmanlarda önemli bir çalışma düzeni vardı. Takım sezona hazır. Eğer Giresun karşısında 1 veya 3 puanla dönerse Bodrum'un yolu açık olacaktır. İlk maçlar düğüm niteliğindedir" diye konuştu.