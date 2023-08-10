Manisa BŞB’nin rakipleri netleşti

Tarihinde ilk kez basketbolda Avrupa arenasında yer almanın heyecanını yaşayan Manisa Büyükşehir Belediyespor'un rakipleri belli oldu. FIBA Europe Cup'ta ön eleme grubu maçlarına da ev sahipliği yapacak Manisa ekibi ön elemeyi geçmek için Portekiz ekibi Porto ve Litvanya'dan Nevezis-Optibet ile karşılaşacak. Manisa BŞB, 3-5 Ekim tarihleri arasında ön eleme grubunda ilk sırayı alırsa Europe Cup'ta normal sezonda E Grubu'nda yer alacak. Bu grupta yer alması garanti olan tek takım Fransız temsilcisi SIG Strasbourg oldu.