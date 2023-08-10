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Haberler Spor Manisa FK yenilendi

Manisa FK yenilendi

BERKE ÖZBAY
Manisa FK yenilendi
Trendyol 1. Lig'de sezona büyük umutlarla başlayacak olan Manisa FK yenilendi. Kadrosunu 10 isimle takviye eden siyah-beyazlılar, 13 futbolcusuyla yol ayrımına gitti. Bekir Karadeniz, Alperen Uysal, Oğuz Gürbulak, Kerim Frei, Tugay Kaçar, Oğuzhan Berber, Daniel Graovac, Kazım Kahya, Sandro Lima ve Oktay Gürdal'ı renklerine bağlayarak gücüne güç katan Manisa temsilcisi; Selim Ilgaz, Muhammed Mert, Oktay Gürdal, Veli Çetin, Nizamettin Çalışkan, Arda Çolak, Muhammet Taha Şahin, Ömer Kahveci, Serkan Odabaşoğlu, Birkan Tetik, Junior Fernandes, Adem Büyük ve Edgar Prib ile vedalaştı. Siyah-beyazlılarda transfer çalışmalarının sürdüğü ifade edilirken, kadroya 2-3 takviyenin daha yapılabileceği kaydedildi.
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